Росприроднадзор инициировал проверку сложившейся ситуации.

Жители Коммунара опубликовали , на котором в Клязьму стекают фекалии. Владимирцы жалуются, что вблизи их новых домов канализация отведена в пойму реки.У водоёма установлена насосная станция, которая и качает экскременты в воду. Соответствующий «аромат» в округе сопровождает жилищно-коммунальную деятельность объекта. В случаях, когда поднимается сильный ветер, амбре каловых масс доходит прямиком до новостроек.Собственники домов утверждают, что завалили жалобами различные инстанции, но реакции властей пока нет. Лишь после публикации кадров в интернете станция временно прекратила свою работу, а на место ЧП пожаловали специалисты Росприроднадзора. Комиссия ведомства инициировала проверку и теперь оценит масштаб загрязнения.Между тем в мэрии Владимира сообщили, что объект находится в процессе передачи на баланс города. Чиновники сетуют, что причиной вони стал засор в канализационной трубе. Сейчас он устранён.В свою очередь, жильцы готовят заявление в прокуратуру и уповают на Росприроднадзор.