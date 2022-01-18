Следком завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов...

Следком завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей одного из детских садов города Владимира.Ее обвинили в совершении служебного подлога, то есть внесении должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, с сентября 2019 года по июль 2021 года заведующая детским садом из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении оказать выгоду имущественного характера в пользу своих знакомых, используя служебное положение, изготовила и внесла в официальные документы заведомо ложные сведения о трудоустройстве на должность сторожа троих мужчин, которые фактически не исполняли должностные обязанности в рамках заключённых трудовых договоров. Вину в совершенном преступлении женщина признала, в содеянном раскаялась.Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.Фото: https://pixabay.com/ru/