Заведующей одного из детских садов Владимира грозит до 2 лет лишения свободы. Региональный Следком завершил расследование уголовного дела о служебном подлоге. Теперь заведующая детсадом

Заведующей одного из детских садов Владимира грозит до 2 лет лишения свободы. Региональный Следком завершил расследование уголовного дела о служебном подлоге. Теперь заведующая детсадом предстанет перед судом. Женщину обвиняют по части 1 статьи 292 УК РФ – служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из