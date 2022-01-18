С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 534 владимирцев.

Во Владимирской области на 18 января выявлено 243 новых случая заражения коронавирусом, что на 12, чем днём ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 64 человек. Ещё 23 жителя подхватили опасный вирус в 29 сл. в Муромском, 30 сл. в Ковровском, 7 сл. в Петушинском, 13 сл. в Кольчугинском, 20 сл. в Александровском, 18 сл. в Юрьев-Польском, 21 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 6 сл. в Собинском, 1 сл. в г. Радужный, 4 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 4 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Меленковском, 16 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 2 сл. в Селивановском.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 84 534 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 19 924 случая во Владимире, 9463 ​- в округе Муром, 9363 - в Гусь-Хрустальном районе.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.