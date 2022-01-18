Нелегальное казино работало в одном из магазинов Киржача целых 5 лет. 38-летнего жителя Владимира признали виновным в организации и проведении азартных игр. Как установили следствие и суд, с

Нелегальное казино работало в одном из магазинов Киржача целых 5 лет. 38-летнего жителя Владимира признали виновным в организации и проведении азартных игр. Как установили следствие и суд, с 2015-го под 2020-й годы в одном из магазинов Киржача владимирец устроил подпольное казино. “Однорукие бандиты” были установлены на персональных компьютерах. Сотрудники полиции накрыли нелегальный бизнес. Из помещения