В одном из владимирских СНТ мужчина неосторожно покурил и спалил чужой дачный дом. Теперь курильщику грозит уголовная статья. Вечером 17 января пожарные получили тревожный сигнал о

В одном из владимирских СНТ мужчина неосторожно покурил и спалил чужой дачный дом. Теперь курильщику грозит уголовная статья. Вечером 17 января пожарные получили тревожный сигнал о возгорании одного из дачных домов в СНТ “Бухолово”. На место выехали 16 огнеборцев и 3 спецмашины. Добраться быстро до места происшествия было проблематично – из-за сильного снега проезд был