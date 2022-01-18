На 24 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 84 534. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (64 заболевших за сутки).

На 24 больше чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 84 534. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (64 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 60. Всего с начала пандемии в областном центре уже 19 924 заражённых. Общая статистика по области выглядит сейчас так: Владимир — 19 924 случаев (+64)Гусь-Хрустальный