США пытаются оправдать расширение НАТО в восточном направлении заявлениями о предстоящем вторжении России на Украину. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.

США пытаются оправдать расширение НАТО в восточном направлении заявлениями о предстоящем вторжении России на Украину. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе первого пленарного заседания весенней сессии.Володин отметил, что НАТО действует по привычной схеме, опробованной в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Югославии. Альянс создает образ врага, а потом "героически" борется с ним, пояснил спикер.Он назвал заявления США и их партнеров о предстоящей агрессии России против Украины информационной подготовкой к продвижению НАТО на восток."Их советники уже там, инструкторы там, а сейчас они думают, как им обосновать ввод войск. Иными словами, НАТО стремится оккупировать Украину", – подчеркнул Володин.Спикер уверен, что диалог о гарантиях безопасности необходимо продолжать. Для России недопустимо нахождение войск НАТО на Украине, сказал он.Задача парламентариев – не допустить трагедии и сохранить мир, считает Володин. Он призвал депутатов доносить позицию России до их зарубежных коллег."У России есть чем ответить, но это понятно к каким последствиям приведет", – добавил он.В прошлом году Россия предложила США обсудить гарантии безопасности: неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ, возвращение военных потенциалов и инфраструктуры НАТО в Европе к статус-кво по состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия–НАТО. Ответа от Соединенных Штатов до сих пор нет.