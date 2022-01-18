18.01.2022

2022-01-18 12:31:25

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (01(9796) от 17 января 2021 года).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с 300-летним юбилеем со дня образования московской полиции! Читайте на странице 2.



ПЕТРОВКА, 38: РОДОСЛОВНАЯ ОТ ПЕТРА I

Московской полиции триста лет… Много это или мало? Судите сами. Читайте на странице 2.



В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ ЗНАНИЯМИ

В преддверии новогодних праздников в Центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве состоялся выпуск слушателей. Свидетельства о должности служащего по профессии «полицейский» получили более 260 сотрудников, завершивших обучение по категориям ДПС, УУП и ППСП (в том числе УВД на Московском метрополитене). Читайте на странице 3.



ЗДОРОВЬЯ И ДУШЕВНОГО ТЕПЛА!

Каждый год руководство Главного следственного управления не пропускает ни одного праздника, связанного с нашими уважаемыми ветеранами. Прошедший год не стал исключением. Читайте на странице 3.



ПРИНИМАВШИЙ ВСЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

22 декабря 2021 года после продолжительной болезни скончался на 92-м году жизни помощник министра внутренних дел Российской Федерации, член Коллегии МВД России, председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Фёдорович Шилов. Читайте на страницах 4-5.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю вас с 65­й годовщиной со дня образования Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД России по городу Москве! Продолжение на странице 6.



В ИХ СУДЬБАХ СЛУЖБА МНОГО ЗНАЧИТ...

Личный состав Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых столичного полицейского главка — это по-настоящему сплочённая команда специалистов своего дела. В первую очередь именно о таких подразделениях и говорят, что случайным людям здесь не место. Читайте на странице 6.



ЗРИМОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ

В Полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД России по городу Москву буквально знаковое место — это Комната истории. Данная музейная экспозиция является зримым свидетельством преемственности поколений сотрудников подразделения. Продолжение на странице 6.



«…ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЖИВЁТ ПОЛНОЙ ЖИЗНЬЮ»

Полк охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по городу Москве занимает своё особенное место в столичной полиции. О характерных аспектах профильной служебной деятельности и личном составе этого подразделения корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал заместитель командира полка подполковник полиции Алексей КРЮЧКОВ. Читайте на странице 7.



«А САМОЕ ГЛАВНОЕ, ВСЁ КОНЧАЕТСЯ ХОРОШО!»

ГУ МВД России по г. Москве при поддержке Благотворительного фонда поддержки социальных программ «Петровка, 38» организовало для семей сотрудников столичной полиции большой новогодний праздник. Он прошёл в стенах Молодёжного театра под руководством Вячеслава Спесивцева. Читайте на странице 8.



ПРАЗДНИКУ ПОМЕХИ НЕТ

В фойе Культурного центра столичной полиции состоялась новогодняя акция Регионального общественного благотворительного фонда «Щит и Лира». В преддверии праздника семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших и получивших ранения при исполнении служебных обязанностей, были вручены подарки. Продолжение на странице 9.



А ПУМА СТАЛА ТИГРОМ

В преддверии Нового года сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО совместно с представителями Общественного совета при УВД по ТиНАО провели праздничные мероприятия в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз». Читайте на странице 9.



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником! В этот зимний день разрешите пожелать от всей души крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, семейного счастья, материального благополучия и хорошего настроения! Читайте на странице 10.



В СЛУЖЕНИЕ ДОКУМЕНТУ

Письма пишут в полицию даже в Рождественский сочельник. Подробности читайте на странице 10.



БЕЗ ЭКСПЕРТА НЕ ОБОЙТИСЬ

Начальник 1-го отдела по координации деятельности экспертно-криминалистических подразделений на районном уровне полковник полиции Ирина ДОЛЯГИНА рассказала накануне нового года о работе отдела, о возглавляемом коллективе. Читайте на странице 11.



КОЛГОТНЫ́Е ГОДЫ

Вот такая вот досада: даже в лучших библиотеках страны не нашлось ни одного экземпляра «Ведомостей московской городской полиции» сразу за четыре года: газеты за 1876, 1877, 1878 и 1879 годы — как корова языком слизала. До наших дней дошли экземпляры лишь только за 1880-й и далее. Случайность? Кто знает… Читайте на странице 12.



«НАДЕЖДЫ МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТРИК ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ЛЮБВИ»

О работе Центрального справочного бюро в годы войны. Читайте на странице 13.



ЗАПРАВЛЕНЫ В ПЛАНШЕТЫ КОСМИЧЕСКИЕ КАРТЫ

С МКС вернулись японские космические туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. На станции они побывали в составе экипажа под командованием Героя Российской Федерации Александра Мисуркина. О том, какой предстала космическая жизнь для японцев, читайте в нашем материале. Читайте на странице 14.



РЕНАТ ИБРАГИМОВ: «СМЫСЛ ЖИЗНИ — В САМОЙ ЖИЗНИ»

Эстрадный певец никогда не споёт так красиво и мощно, как оперный. К слову, классический вокал по работе мышц сравним с тяжёлой атлетикой, настолько велики нагрузки на весь организм при пении. Продолжение на странице 15.



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