Приговор вступил в законную силу.

Во Владимире вступил в силу приговор сыну бывшего директора «Автоприбора» Алексея Мельникова - Петру Мельникову, которого приговорили к двум с половиной годам колонии за изготовление и сбыт поддельных документов. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области. За содеянное виновного также оштрафовали на 250 тысяч рублей.«14 января вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда, которым 38-летний житель Владимира осуждён за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платёжных документов, не являющихся ценными бумагами», - уточнили в пресс-службе ведомства.Во время процесса установлено, что с января по март 2011 года Пётр Мельников изготовил и сбыл в кредитные организации 22 платежных поручения, которые не являлись ценными бумагами. Всего подсудимый перевёл 30 млн рублей со счета компании «Техника-Инвест» на личный брокерский счет. Далее он направил документы в филиал ОАО АКБ «Связь-Банк» и обналичил полученные преступным путём средства.Мужчину объявили в розыск. Два года он скрывался за границей. В 2020 году его экстрадировали из Литвы на Родину, где его взяли под стражу.Ранее его отца, бывшего директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова приговорили к 8 годам тюрьмы и штрафу 800 тысяч рублей.