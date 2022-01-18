По состоянию на 18 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 18 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 62,2 процента из них занято (872), свободно 530 коек.77008 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 327 человек.За период наблюдения в области отмечено 3018 летальных случаев, за сутки – 6 человек.Напомним, во Владимирской области 18 января подтверждено 243 случая заболевания коронавирусной инфекцией.