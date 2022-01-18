Мужчина, скрывавшийся от полицейских, был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы.

Отделом дознания ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничений).Установлено, что ранее судимый за совершение имущественных преступлений безработный 53-летний житель города Владимира освободился из мест лишения свободы в ноябре 2021 года. Полученное при освобождении предписание местный житель проигнорировал, не явился для постановки на учет в органы внутренних дел, не приехал и по месту прописки, скрываясь от сотрудников полиции. Тем самым мужчина уклонился от административного надзора.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы ОБ ППСп городского УМВД установили местонахождение и задержали нарушителя.Санкции инкриминируемой статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до одного года.