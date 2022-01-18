Фигурант похищал имущество, находясь дома у своих знакомых.

Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в октябре прошлого года обвиняемый, покидая дом своего знакомого после совместного распития спиртного, обратил внимание на хозяйственную постройку, дверь которой была не заперта. Злоумышленник похитил хранившийся там кроссовый мотоцикл и распорядился им по своему усмотрению.Продолжая противоправные действия, через несколько дней обвиняемый совершил аналогичную кражу, находясь в гостях у другого знакомого. Злоумышленник из террасы дома похитил бензопилу и сразу же покинул жилище.Мужчина был задержан сотрудниками полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания.Общий ущерб, причиненный владельцам похищенного имущества, составил 50 000 рублей. Похищенное в ходе следствия было изъято сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.