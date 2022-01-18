Житель поселка городского типа Яя в Кемеровской области России предстанет перед судом за убийство друга. 35-летний мужчина избил приятеля до смерти из-за испачканного спального ..

Житель поселка городского типа Яя в Кемеровской области России предстанет перед судом за убийство друга. 35-летний мужчина избил приятеля до смерти из-за испачканного спального места.Конфликт между товарищами произошел после того, как они оба длительное время распивали спиртное в доме. В какой-то момент гость уснул и хозяин продолжил пить алкоголь в одиночку. Позже мужчина заметил, что его друг замарал спальное место и пришел в ярость. Хозяин жилища накинулся на него с кулаками и избил до потери сознания, а затем сам лег спать. На утро мужчина обнаружил, что приятель не подает признаков жизни и вызвал полицию. Оказалось, что его гость был мертв.В отношении кузбассовца возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает