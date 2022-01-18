Жительница Кольчугина обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю о восстановлении...

Жительница Кольчугина обратилась с иском к индивидуальному предпринимателю о восстановлении нарушенных прав потребителя, взыскании расходов на лечение, штрафа, пени, компенсации морального вреда, судебных расходов. Об этом сообщила пресс-служба Кольчугинского городского суда.В обоснование иска потерпевшая указала, что в сентябре 2020 г. между ней и ответчиком был заключен устный договор оказания косметологических услуг - лазерной эпиляции. Стоимость процедуры была согласована сторонами - 3 500 руб. В период с сентября 2020 г. до февраля 2021 г. истец воспользовалась услугами ответчика с перерывами 5 раз, оплатив 17 500 руб. После первого посещения на коже истца образовалось пятно непонятного происхождения, о чем при повторном посещении было сообщено ИП. Осмотрев образование на коже, ответчик продолжила проведение процедуры, не сочтя его опасным для здоровья. При каждом посещении пятно увеличивалось, в результате чего в марте 2021 г. истец была вынуждена обратиться за медицинской помощью к врачу, где по результатам осмотра было выявлено инфекционное заболевание и назначено лечение. До истца, как до потребителя, не была доведена информация о том, имеются ли противопоказания при проведении данной процедуры, они проводились без назначения врача и специальной подготовки. Направленная в адрес ответчика претензия о возмещении денежных средств за некачественно оказанную услугу, затрат на лечение, компенсации морального вреда оставлена без удовлетворения.Ответчик - ИП и его представитель исковые требования не признали, указав, что услуга лазерной эпиляции истцу не оказывалась, аппарат по лазерной эпиляции в отношении истца не использовался. Были оказаны иные услуги по депиляции.Заслушав стороны, изучив материалы дела, суд отклонил доводы стороны ответчика о том, что услуги по лазерной эпиляции аппаратом истцу не оказывались. В материалах дела имеется переписка сторон в мессенджере за день до процедуры, в которой ИП напоминала С. о времени и месте ее проведения, а на странице в сети Интернет, в Instagram размещена реклама, прейскурант оказываемых ответчиком услуг, в том числе по лазерной эпиляции.Истцом суду представлено заключение специалиста (доктора медицинских наук, врача по специальности «Лечебное дело», врача судебно-медицинского эксперта, стаж консультативно-экспертной работы которого в области судебной медицинской экспертизы составляет 10 лет), согласно которому лазерная эпиляция – это процедура удаления волос с помощью воздействия импульсов лазерного излучения, разрушающих волосяной фолликул. Данная процедура является стрессовым воздействием на кожу и снижает местный иммунитет, а при наличии противопоказаний может вызывать в зоне воздействия воспалительные заболевания, дерматиты, инфекцию и грибковые инфекции.Исследовав заключение, суд пришел к выводу о наличии причинно-следственной связи между некачественным проведением ИП в отношении истца процедуры лазерной эпиляции и возникновением у последней заболевания.С информацией о самой процедуре лазерной эпиляции ответчик истца не ознакомил, о наличии каких-либо противопоказаний при проведении процедуры не предупреждал, согласие истца на проведение услуги лазерной эпиляции прибором не оформлялось.Поскольку услуга по лазерной эпиляции оказана ненадлежащего качества и повлекла причинение вреда здоровью истца, суд взыскал с ИП в пользу потерпевшей стоимость оказанных услуг, расходы на лечение - 20 039,75 руб., компенсацию морального вреда 10 000 руб., неустойку за неудовлетворение требования потребителя в установленный законом срок в сумме 17 500 руб., штраф в сумме 32 519,88 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 35 000 руб., почтовые расходы в сумме 265,68 руб., расходы на оплату заключения специалиста в размере 25 000 руб., а всего 157 825 рублей.Фото: https://pixabay.com/ru/