35,5 миллионов рублей взыскали судебные приставы в 2022 году с нетрезвых водителей Владимирской...

35,5 миллионов рублей взыскали судебные приставы в 2022 году с нетрезвых водителей Владимирской области.В 2022 году судебные приставы Владимирской области взыскали с водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, более 35,5 миллионов рублей.За прошлый год сотрудниками Службы судебных приставов возбуждено 1516 исполнительных производств о взыскании штрафов ГИБДД за управление автомобилем в состоянии опьянения и за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Кроме назначения штрафа, все привлеченные к ответственности по данной статье были также лишены водительских прав.Лидерами по принудительному взысканию «пьяных» штрафов стали Муромский, Гусь-Хрустальный и Ковровский районы.Для сравнения, в 2021 году во Владимирской области было возбуждено свыше 2-х тысяч исполнительных производств в отношении правонарушителей данной категории, взыскано почти 42,5 миллиона рублей штрафов за нетрезвое вождение, что на 7 миллионов больше, чем в 2022 году, рассказали в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Фото: Pexels.com