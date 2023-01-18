Там будут делать съезд в сторону Судогодского района и Гусь-Хрустального.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев наведался с рабочим визитом в Судогодский район, в рамках которого проинспектировал ход строительства федеральной трассы М-12.На строящейся дороге появится дополнительная транспортная развязка на пересечении с дорогой «Судогда-Красное Эхо-Побойки». Там будут делать съезд в сторону Судогодского района и Гусь-Хрустального, а также многофункциональную зону с заправками и другим сервисом.Отмечается, что строительство дороги в этом месте идет с небольшим опережением. Она будет готова в сентябре 2023 года. На данный момент уже сделано 60% работ.После таяния снега рабочие займутися укладкой верхнего слоя асфальта, установкой дорожных знаков, стоек для взимания платы, искусственных сооружений и нанесением дорожной разметки.