Юлия Ковальчук предстала в совершенно новом образе.

Юлия Ковальчук предстала в совершенно новом образе.40-летняя певицаи экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук сейчас отдыхает с мужемна Мальдивах. Белоснежный песок и лазурный океан расслабили артистку, поэтомуона стала чаще появляться в своих социальных сетях. Вот только некоторые поклонникиперестали узнавать Юлию и в один голос задаются вопросом: "Что слицом?"Скорее всего, подписчикине ожидали, что Ковальчук начнет показываться на фото без макияжа. Непривычныйтон лица, тонкие брови и естественные глаза — такой Юлию редко можно увидеть. Все-такидавние фанаты уже запомнили сценический образ артистки с ярко подчеркнутымичертами лица и блестками.Зато Юлия Ковальчукчувствует себя абсолютно комфортно. Она не переживает и не боится выйти к людямбез капли макияжа. Для своего возраста она выглядит подтянутой и свежей, азначит ей незачем думать о чужом мнении. Юлия и раньше старалась не обращатьвнимания на негатив в социальных сетях, а с годами и вовсе перестала слушать хейтеров."Когда женщинаможет позволить себе показывать свою естественную красоту — это прекрасно.Никогда не теряйте свою индивидуальность", — написали настоящие поклонникиЮлии Ковальчук.