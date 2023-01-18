Вслед за другими звездами Яна Рудковская раскрыла правду о своей внешности.

Вслед за другими звездами Яна Рудковская раскрыла правду о своей внешности.В своеммикроблоге 48-летняя Яна Рудковская сделала подборку голливудских "звездза 50", которые не стесняются стареть. Эти женщины — признанные актрисы,сознательно отказавшиеся от филлеров, подтяжек и других "уколовкрасоты". По мнению продюсера, чтобы просто стареть нужна большая смелость.Неудивительно,что на женщину посыпались комментарии, якобы, она сама не стесняется посещатькабинет косметолога. Буквально в следующем посте возмущенная Яна Рудковскаярешила сама записать себя в список смелых женщин — во всех деталях онарассказала о своей пластике. Жена известного фигуриста Евгения Плющенкоуверяет: в ее лице тоже нет ни ботокса, ни филлеров, она не наращивает ниволосы, ни ногти, ни ресницы. По заявлению Рудковской, она делала лишь двепластические операции — уменьшала грудь и корректировала фигуру."Я честноговорю, что я делала у хирурга", — делится Яна Рудковская.В конце постапродюсер добавила, что считать женщину после 45 лет "бабкой" — этопризнак недалекости людей. Жизнь многих женщин только раскрывается в этомвозрасте, а кто-то даже встречает любовь. Так, Яна Рудковская призываетпоклонников задуматься о своих выражениях.