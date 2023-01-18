Вслед за другими звездами Яна Рудковская раскрыла правду о своей внешности.
Вслед за другими звездами Яна Рудковская раскрыла правду о своей внешности.
В своем
микроблоге 48-летняя Яна Рудковская сделала подборку голливудских "звезд
за 50", которые не стесняются стареть. Эти женщины — признанные актрисы,
сознательно отказавшиеся от филлеров, подтяжек и других "уколов
красоты". По мнению продюсера, чтобы просто стареть нужна большая смелость.
Неудивительно,
что на женщину посыпались комментарии, якобы, она сама не стесняется посещать
кабинет косметолога. Буквально в следующем посте возмущенная Яна Рудковская
решила сама записать себя в список смелых женщин — во всех деталях она
рассказала о своей пластике. Жена известного фигуриста Евгения Плющенко
уверяет: в ее лице тоже нет ни ботокса, ни филлеров, она не наращивает ни
волосы, ни ногти, ни ресницы. По заявлению Рудковской, она делала лишь две
пластические операции — уменьшала грудь и корректировала фигуру.
"Я честно
говорю, что я делала у хирурга", — делится Яна Рудковская.
В конце поста
продюсер добавила, что считать женщину после 45 лет "бабкой" — это
признак недалекости людей. Жизнь многих женщин только раскрывается в этом
возрасте, а кто-то даже встречает любовь. Так, Яна Рудковская призывает
поклонников задуматься о своих выражениях.