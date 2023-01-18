По его словам, в законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов.

В Государственной Думе прошло первое пленарное заседание весенней сессии. О некоторых деталях утверждённого плана работы рассказал депутат Игорь Игошин.По его словам, в законотворческом портфеле находится 1365 законопроектов. В январе на обсуждение вынесут вопросы о запрете усыновления российских детей гражданами недружественных государств, о праве владельцев сертификатов на маткапитал получать информацию об остатках средств на своих счетах в Фонде социального страхования.«Главное, что мы должны рассматривать именно в первоочередном порядке, это вопросы поддержки военных и их семей. Они ждут от нас этих действий», - написал Игорь Игошин на своей странице в социальной сети.На весенней сессии депутаты также рассмотрят законопроекты об увеличении возраста детей в семье, которая имеет статус многодетной до 18 лет, а также вопросы, касающиеся отсрочки по мобилизации отцам детей-инвалидов и инвалидов детства, законопроект о праве на отсрочку единственных сыновей одиноких родителей, законопроект о занятости и другие.