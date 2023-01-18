Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе. В центре внимания главы...

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе. В центре внимания главы региона- самые важные объекты, от которых зависит экономическое развитие всей области. Слово Александру Сыпченко.Эти универсальные "саперные кошки" из стали высшего качества вскоре отправятся в зону специальной военной операции. Испытание огнем они прошло успешно, с их помощью наши бойцы уже обезвредили сотни вражеских мин и растяжек.Михаил Абдурахманов, инженер-технолог:- Трехмиллиметровая сталь, разборная состоит из трех частей. То есть, разбирается и собирается она в пределах 7 секунд.Один лазерный станок с ЧПУ может изготовит более 300 единиц готовой продукции в день. Все работники трудятся практически без выходных.Сергей Воронов, генеральный директор предприятия:- Мы порядка 2000 тысяч "кошек" изготовили, почти все они ушли как благотворительность в разные структуры, в том числе Ивановский десантный полк, Муромская часть, которая поддонные мосты наводит и т.д. 346-й полк, 344-й. Это 3 заброса и ее нет.Предприятие, которое более 20 лет занимается производством товаров для сада и огорода, наладило выпуск и легких печей, в которых можно разогреть чай или еду даже в полевых условиях. Губернатор Александр Авдеев высоко оценил продукцию, предназначенную для наших бойцов. Регион будет и дальше поддерживать такие предприятия.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- 80 человек с хорошей зарплатой, стабильными заказами, несмотря на то, что нам предрекали какие-то сложности в экономике, предприятия выросло более чем на 20 процентов в объеме заказов и производства и такие же планы на следующий год.Посетил глава региона и участок федеральной трассы М-12 возле деревни Жуковка. Протяженность 3-го этапа, который проходит по территории Владимирской области более 100 километров. Здесь будет организована многофункциональная зона со множеством заправок и сервисов.Юрий Майоров, руководитель проекта ГК "Автодор":- Будет построена дорога категории 1-Б, искусственные сооружения входят в нее, общие количество 32 искусственных сооружения, безсветофорный проезд.Работы на объекте идут с опережением графика. На будущей магистрали уже уложено асфальто-бетонное покрытие, степень готовности объекта более 70 процентов.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не надо будет делать большие пробеги в сторону Бараков или в сторону Мурома, а можно сразу выскочить на трассу, соответственно доставка товаров, людей, туристов с точки зрения Гусь-Хрустального, Муромцево будет гораздо более удобным.Открытие этой развязки в сентябре 2023 года не только улучшит логистику Судогодского и Гусь-Хрустального районов, но и даст новый импульс развитию всего региона.Александр Сыпчено, Александр Чунаев Вести-Владимир