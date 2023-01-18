Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе. Глава региона оценил...

Губернатор Александр Авдеев побывал с рабочим визитом в Судогодском районе.Глава региона оценил военную продукцию, предназначенную для наших бойцов в зоне специальной военной операции. Предприятие, которое занимается производством товаров для сада и огорода, наладило выпуск саперных кошек и легких печек, в которых можно разогреть чай или еду даже в полевых условиях. А скамейки и разборные скворечники могут дополнить инфраструктуру городов области, отметил Александр Авдеев. Посетил губернатор и участок федеральной трассы М-12 возле деревни Жуковка. Открытие развязки в сентябре 23-го даст новый импульс развитию района.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Не надо будет делать большие пробеги в сторону Бараков или в сторону Мурома, а можно сразу выскочить на трассу, соответственно доставка товаров, людей, туристов с точки зрения Гусь-Хрустального, Муромцево будет гораздо более удобным.