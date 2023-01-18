Губернатору Владимирской области Александру Авдееву вручена благодарность в ходе его поездки в...

Губернатору Владимирской области Александру Авдееву вручена благодарность в ходе его поездки в ЛНР.Армейское командование высоко оценило вклад жителей области - обычных жителей, волонтеров, предпринимателей, общественников, в лице губернатора региона Александра Авдеева, в дело оказания всесторонней поддержки войсковым частям, в которых служат владимирцы.Благодарность была вручена губернатору в ходе его поездки в ЛНР должностным лицом руководящего состава армии.Фото: официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области