По данным World Population Review (WPR) на конец 2022 года, индийское население по своему количеству обошло китайское, пишет Bloomberg.

Согласно оценкам, в Индии проживает 1,417 миллиарда человек, что на пять миллионов превышает количество людей, проживающих в Китае. Там показатель составил 1,412 миллиарда человек.В этом году население Индии продолжило свой рост и к 18 января оно составило 1,423 миллиарда человек. Оценку WPR подтверждает исследовательская платформа Macrotrends.Ранее стало известно, что в минувшем году население Китая сократилось впервые за 60 лет. Количество проживающих, по сравнению с концом 2021 года, снизилось на 850 тысяч человек. В прошлый раз такое явление было связано с массовым голодом в стране с 1959 по 1961 год.