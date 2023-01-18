До конца текущего года на территории бывшей промзоны ЗИЛ появится музей искусств. Инвестор реализует проект в рамках московской программы создания мест приложения труда, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

До конца текущего года на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" появится музей искусств. Инвестор реализует проект в рамках московской программы создания мест приложения труда, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.Градоначальник сообщил, что одновременно музей сможет принимать более 1,5 тысячи посетителей. Реализация проекта создаст 200 новых рабочих мест, написал мэр на своей странице .Площадь музея превысит 12 тысяч квадратных метров. По словам Собянина, на первом этаже расположится демонстрационный зал, билетные кассы, конференц-зал и ресторан. Остальные помещения будут предназначены для постоянных или временных выставок.Внешне здание музея будет выглядеть как стеклянно-металлический куб. Монолитные и кровельные работы уже завершены. Продолжается отделка черновых помещений, сообщается на портале mos.ru.Столичная программа стимулирования создания рабочих мест стартовала в 2020 году. Подписано 33 соглашения с инвесторами. Они возводят офисные здания и социальные объекты.Благодаря соглашениям в Москве появится более 56 тысяч новых рабочих мест. В зависимости от пожеланий и потребностей инвесторов условия программы могут доработать.В 2022 году число безработных в Москве на 11,2%. Хорошие показатели занятости демонстрируют отрасли здравоохранения, образования, IT, научных исследований и развлечений.Количество вакансий в Москве . Летом прошлого года число открытых позиций превысило восемь миллионов. Наибольший рост отмечался в сферах разработки программного обеспечения, торговли, строительства, науки и финансовом секторе.