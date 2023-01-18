По поручению Александра Авдеева спецпредставитель губернатора пЕредал владимирским бойцам в зону...

По поручению Александра Авдеева спецпредставитель губернатора пЕредал владимирским бойцам в зону специальной военной операции ещё один важный груз.Кадры появились в телеграм-канале СВОи33 владимирского военкора Романа Боровкова. Губернатор Александр Авдеев поручил доставить баню-бочку в одно из отдалённых формирований, где несут непростую боевую службу наши земляки.- Дай Бог, победим! С Богом! Спасибо большое.- Выражаем огромную благодарность губернатору Владимирской области, большое спасибо. Баня поможет нам быть чистыми, опрятными и выполнять добросовестно свой долг воинский.(видео телеграм-канала @SVOi_region33)