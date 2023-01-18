Что нельзя делать в православный праздник?

Что нельзя делать в православный праздник?ИсторияПраздник Крещения Господня за последние годы вышел за рамки церковных и стал поистине народным. Если же говорить о православии, то это одна из 12 главных дат. Евангелие гласит, что в этот день Иисус Христос крестился в реке Иордан.Народные приметыПриметы в основном касаются воды. Наши предки считали, что в этот день она способна исцелить и наполнить силой. Были и погодные приметы. Если вода в реке в праздник покрывается льдом, стоит ждать больших перемен в мире, которые отразятся на человечестве. Морозная, но ясная погода предвещает жаркое лето с засухами. Пасмурная и холодная погода – к хорошему урожаю, а отсутствие снега – к плохому.ТрадицииПожалуй, самая главная и любима традиция – крещенские купания. Православные верят, что окунаясь в прорубь, они очищаются от грехов. Правда, происходить омовение должно после длительных молитв, дней в покаянии и исповеди.Еще одна традиция – окропление жилища святой водой. Как передает интернет-издание , ссылаясь на слова священнослужителя иерея Николая Савченко, благодаря этому обряду, в дом приходит божье благословение.Что нельзя делать 19 январяЗапрещены любые конфликты, а также злые толки в адрес других людей;Нельзя заниматься домашними делами, подметать, избавляться от еды и работать;Грешно в этот день стирать, ведь святую воду лучше использовать для более важных целей;Плакать в праздник тоже не стоит, иначе слезы будут сопровождать весь год.