Какой поворот!

Какой поворот!"Как причудливо тасуется колода!" – удивлялся Воланд в романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Действительно, жизнь порой складывает такие пазлы, что никогда бы не придумал нарочно. И вот очередной пример.Актриса Инна Чурикова и режиссер Владимир Меньшов дружили и общались несколько десятилетий. Она люди одного поколения – родились с разницей в четыре года. Инна Михайловна сыграла одну из главных ролей в любимой народом комедии Меньшова "Ширли-Мырли", снятой мужем Веры Алентовой в 1995 году.И надо же было так случиться, что похоронят их на Новодевичьем кладбище друг возле друга. "Инна Михайловна – теперь папина "соседка"... Рядышком. Один за другим. Вот бы они удивились, узнай об этом тогда. Какие же невероятные пазлы сюжета складывает судьба", – вздыхает дочь режиссера Юлия Меньшова.Напомним, 4 января Инна Чурикова была госпитализирована из-за плохого самочувствия. Актриса умерла от остановки сердца 14 января в Боткинской больнице Москвы на 80-м году жизни.