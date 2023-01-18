Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона. Об истории семьи Ворониных мы уже рассказывали. Травму их новорожденный мальчик получил в

Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона. Об истории семьи Ворониных мы уже рассказывали. Травму их новорожденный мальчик получил в перинатальном центре. Диагноз врачей – перелом плечевой кости. В ноябре родители малыша при помощи “Шестого канала” подняли общественный резонанс. История Ворониных разлетелась по соцсетям. Родители хотели найти виновного, писали