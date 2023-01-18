Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона. Об истории семьи Ворониных мы уже рассказывали. Травму их новорожденный мальчик получил в
<a href="https://33live.ru/novosti/18-01-2023-mama-rebenka-kotoryj-poluchil-perelom-plecha-v-roddome-trebuet-kompensaciyu-v-chetvert-milliona.html" target="_blank">Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона</a> - Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона. Об истории семьи Ворониных мы уже рассказывали. Травму их новорожденный мальчик получил в
[url=https://33live.ru/novosti/18-01-2023-mama-rebenka-kotoryj-poluchil-perelom-plecha-v-roddome-trebuet-kompensaciyu-v-chetvert-milliona.html]Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона[/url] - Мама ребенка, который получил перелом плеча в роддоме, требует компенсацию в четверть миллиона. Об истории семьи Ворониных мы уже рассказывали. Травму их новорожденный мальчик получил в