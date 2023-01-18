Власти оборудовали комнату для хранения оружия, из-за которой юные биатлонисты лишились возможности стрелять.

В мэрии Владимира прокомментировали в адрес спортшколы имени Прокуророва. Ранее спортивный комментатор в прямом эфире отчитал местные власти из-за того, что у юных биатлонистов нет полноценной возможности тренироваться.Уже второй сезон подряд ребята не занимаются стрелковой подготовкой. Власти решили оборудовать новое помещение для комнаты хранения оружия, ведь прежнее располагалось далеко от места занятий. Плюс КХО приходилось арендовать.Теперь необходимое помещение оборудовано в ледовом комплексе «Владимир». В январе состоится приёмка. В случае положительного заключения Росгвардии владимирские спортсмены продолжат стрелять и, надеемся, побеждать.