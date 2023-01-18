Любовь до гроба

Любовь до гробаПреподаватель английского языка Елена Этуш стала законной женой актера Владимира Этуша в 2002 году. И только смерть разлучила их – в марте 2019-го Владимира Абрамовича не стало... Уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова. Но свою жизнь она посвятила увековечиванию памяти.Ее стараниями уже вышла книга воспоминаний, появился памятник в подмосковной Долганихе, где у актера была дача, установлена мемориальная доска на доме в Гранатном переулке столицы. Скульптором был Филипп Трушин. И так всем понравилась та его работа, что Елена Этуш пригласила талантливого парня сделать новый памятник на могиле мужа.Владимир Этуш был похоронен в 12 ряду 2 участка старой части Новодевичьего кладбища. Рядом покоятся его мать Раиса Этуш, отец Абрам Шахнович, бабушка Софья Шмульян и тетя Эстелла Шмульян. Прежде на могиле актера стоял черный гранитный куб с выгравированным профилем великого актера и его автографом. А на другой его грани была полная нежности фотография Владимира и Елены Этуш.Тогда многим показалось странным видеть снимок живого человека на кладбище. Но Елена Этуш пояснила: "У меня никаких предрассудков на этот счет не было. Я спросила совета и разрешения у батюшки. А он ответил, что это именно суеверия, никакого отношения к вере не имеющие. И если моя душа просит, значит, надо сделать".В новой версии памятника, который появился в прошлом году, Владимир Этуш запечатлен в бронзе в полный рост – в одном из своих сценических образов. А фотографию сменил барельеф на одной из граней куба, который видоизменился, но сохранился."Надеяться мне не на кого. Сейчас я сделала именно так, как хочу, – пояснила вдова актера. – А кто бы это после моей смерти делал? Когда я умру, то останется только надпись добавить, а фотография моя тут уже есть".Елена Евгеньевна рассуждает мудро и логично – она не хочет обременять кого-то после своей смерти. Да и некого особо... Кстати, именно так в свое время поступил актер Леонид Куравлев, который поставил на могиле умершей в 2012 году жены гранитную плиту, где заранее выбил свое имя. После смерти актера 30 января 2022 года его детям осталось добавить на стоящий на Троекуровском кладбище памятник только даты жизни.А Народная артистка России и герой Украины Валерия Заклунная за год до собственной смерти установила себе памятник рядом с памятником умершего в 2014 году третьего мужа Александра Мироненко. Они прожили душа в душу 30 дет, и актриса словно знала, что скоро они снова будут вместе...