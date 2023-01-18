Наталья Подольская поделилась шуткой на миллионную аудиторию.

Наталья Подольская поделилась шуткой на миллионную аудиторию.40-летняя певицаи ведущая шоу на ютуб Наталья Подольская сейчас отдыхает на Мальдивах. Компаниюей составил муж Владимир Пресняков, который старше супругу на 14 лет. Несмотряна то, что вместе пара уже 16 лет, кажется, они не всегда понимают друг друга сполуслова.Так, радиразвлечения Наталья Подольская решила походить босиком по нагнувшейся пальме.Забравшаяся наверх с помощью руки мужа, певица в какой-то момент решила остановитьвосхождение. Оказаться внизу она вновь решила при поддержке Преснякова. Прыгнуввниз, Подольская неудачно уронила очки супруга.Ситуация вызвалаприступ громкого смеха у Натальи. Ей показалось это очень комичным, поэтому онапублично оскалилась на всю многомилионную аудиторию своих социальных сетей. Авот Владимиру Преснякову шутка не очень понравилась — недоумевающий он осталсяпозади кадра."Съели крабаи я полезла на пальму. Владимир сказал надо. Мне было смешно", — подписалавидео Наталья Подольская.Интересно, но вэто путешествие супруги не взяли детей. Неудивительно, что даже самым стойкимродителям нужно побыть вдвоем. Поклонники поддержали Наталью Подольскую в такомрешении.