Вердикт может быть обжалован.

Муромлянину выплатили 75 тысяч рублей за падение дерева на автомобиль. Решение вынес городской суд.Машина стояла у дома №3 по улице Владимирской. Из-за сильного ветра на транспортное средство упало дерево. Стоимость ремонта оценили в 74 500 рублей. К ответственности привлекли местное МБУ «Благоустройство», которое отвечает за своевременную вырубку зелёных насаждений. Урегулировать конфликт в досудебном порядке не получилось.В результате судья 16 января вынес решение в пользу собственника «железного коня». Кроме стоимости ремонта учреждение оплатит судебные издержки. Вердикт может быть обжалован.