На платной трассе М-12 появятся съезды к населённым пунктам Судогодского и Гусь-Хрустального районов. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Помимо этого, на

На платной трассе М-12 появятся съезды к населённым пунктам Судогодского и Гусь-Хрустального районов. Об этом рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Помимо этого, на данных участках дороги будут организованы многофункциональные зоны-заправки и сервисы. Улучшится и логистика районов с точки зрения доступа к трассе. Соответственно, доставка товаров, перевозка людей будет гораздо удобнее. Датой завершения строительства всего