По горячим следам - в Петушках сотрудники транспортной полиции задержали женщину, которая украла...

По горячим следам - в Петушках сотрудники транспортной полиции задержали женщину, которая украла сотовый телефон у спящего пассажира.Обнаружив пропажу гаджета, мужчина немедленно обратился в полицию. Вычислить и вскоре задержать подозреваемую удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Ею оказалась 24-летняя жительница Владимирской области. Девушка уже возместила ущерб в размере 2 с половиной тысяч рублей.