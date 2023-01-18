19 января 2023 года проходит церковный праздник Крещение Господне или Святое Богоявление. Главным...

19 января 2023 года проходит церковный праздник Крещение Господне или Святое Богоявление. Главным торжеством праздничного дня являлось водосвятие и «хождение на Иордань». Для этого на одном из водоемов на ранее установленном месте делали прорубь – Иордань. Весь день Крещения для христиан был полон особенного значения. Они принимали участие в торжественном крестном ходе и получении святой воды. После молебна купались в реке, чтобы очиститься от грехов и излечиться от болезней.Что можно делать 19 января 2023 года:1. Сегодня обязательно нужно трижды окунуться с головой в водоем, чтобы быть здоровым и крепким, а также ради избавления от накопившихся грехов.2. Рекомендуется начинать новые добрые дела – они вернутся сторицей.3. Нужно создать в себе и сохранять благостное состояние и воспринимать все события с «легким сердцем». От личного отношения к окружающему зависит и будущее.Что нельзя делать 19 января 2023 года:1. Нельзя желать другому человека зла, замысливать недоброе, разводить злые сплетни, осуждать — всё вернётся бумерангом к самому человеку, при этом стократ увеличенное.2. Главное, что нельзя делать 19 января на Крещение, – это нырять в прорубь, не исповедавшись и не причастившись.3. Нельзя разбавлять воду, которая была освящена в храме, или смешивать прошлогоднюю крещенскую воду и новую. Прошлогоднюю воду нужно вылить в реку или полить ей цветы.4. Нельзя подавать на стол менее 9 блюд. Этот запрет появился потому, что в старину наши предки верили: тот, кто пожадничает на угощение, проживет весь год в голоде.Фото pxfuel.com