38 эпизодов мошенничества на общую сумму примерно в 60 миллионов рублей. Во Фрунзенском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении юриста Ильи Чемоданова. По ходу заседания судья

38 эпизодов мошенничества на общую сумму примерно в 60 миллионов рублей. Во Фрунзенском райсуде рассматривается уголовное дело в отношении юриста Ильи Чемоданова. По ходу заседания судья разрешил проводить только фотосъемку и вести аудиозапись. Среди потерпевших – Наталья Тихомолова. После судебного заседания она пояснила, что в 2020-м Чемоданов помог ей продать квартиру мамы почти за 2