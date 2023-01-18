Юлия Барановская сделала признание.

Юлия Барановская сделала признание.Юлия Барановская в одиночку воспитывает троих детей, которых родила от футболиста Андрея Аршавина: 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и 10-летнего Арсения. Ведущая шоу "Мужское / Женское", несмотря на занятость, находит время, чтобы уделить внимание каждому наследнику. Телезвезда гордится своими отпрысками, ведь каждый из них по-своему талантлив.Сейчас мало что известно о личной жизни Барановской. В прошлом году активно обсуждали ее возможный роман с певцом Григорием Лепсом. Эти слухи так и не получили доказательств.На свое одиночество Юлия намекнула в недавнем интервью. Общаясь с журналистом, телеведущая заговорила о беременности. Экс-возлюбленная Аршавина призналась, что мечтает снова родить ребенка. Однако Барановская не считает, что это возможно на данном жизненном этапе."Мне нужно, чтобы была семья: мама, папа", – сказала 42-летняя звезда экрана.Напомним, в недавнем выпуске шоу "Мужское / Женское" Юлия Барановская объявила о так называемом браке с соведущим Александром Гордоном. Браком она назвала совместную работу в передаче, которая выходит в эфир уже девять лет. Подробнее об этом "Дни.ру".