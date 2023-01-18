Правоохранительные органы заинтересовались жестоким убийством биркованных собак в деревне Холопово Александровского района. Полицейские отреагировали на пост в социальных сетях и начали

Правоохранительные органы заинтересовались жестоким убийством биркованных собак в деревне Холопово Александровского района. Полицейские отреагировали на пост в социальных сетях и начали проверку. Анна Старикова, сотрудник пресс-службы УМВД области Информация по данному факту в органы внутренних дел не поступала, однако была выявлена 16 января в ходе мониторинга в одной из социальных сетей и зарегистрирована в установленном