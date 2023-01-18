Жители дошли до главы города, чтобы пожаловаться на качество зимней уборки. Об этом власти города сообщили в официальном пресс-релизе горадминистрации с громким заголовком “Жители

Жители дошли до главы города, чтобы пожаловаться на качество зимней уборки. Об этом власти города сообщили в официальном пресс-релизе горадминистрации с громким заголовком “Жители поддержали приоритеты главы города Владимира Дмитрия Наумова”. В нем рассказываются об итогах личного приёма граждан. Одна из жалоб на плохую уборку снега поступила от жительницы улицы Зои Космодемьянской, что в частном