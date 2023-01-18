С чего начинается Родина? Ответ на этот вопрос не поставит в тупик учеников МБОУ «Борис-Глебская средняя общеобразовательная школа».

С чего начинается Родина? Ответ на этот вопрос не поставит в тупик учеников МБОУ «Борис-Глебская средняя общеобразовательная школа».Она находится в одном из самых старинных сёл Муромского района. Здесь когда-то была небольшая слободка, выросшая рядом с монастырём. По преданию, именно тут была загородная усадьба муромских князей Бориса и Глеба.Знать историю и достопримечательности родного села, своего края Борисоглебским школьникам помогают увлечённые педагоги. Они шаг за шагом приобщают их к краеведческим исследованиям, рассказывают о знаменательных событиях, фактах и датах. Ведь с любви к родному дому, к месту, где родился и вырос, встретил верных друзей, научился отличать плохое от хорошего, учиться, любить, творить добро, и начинается любовь к Родине.Ученики Борис-Глебской средней общеобразовательной школы - постоянные участники районного и областного этапов слё­та-кон­кур­са активистов музеев образовательных организаций. Они неоднократно занимали первые и призовые места, наглядно и ярко представляя достопримечательности родных мест. Одной из самых активных представительниц команды школы была и есть Софья Жизнякова, ученица 10 класса.Командная работаИсполняющая обязанности директора МБОУ «Борис-Глебская средняя общеобразовательная школа» Любовь Волкова рассказывает о родителях девочки. Оба работают в сфере образования. Мама -Светлана Сергеевна - работает воспитателем в местном детском саду, папа, учитель физики Дмитрий Александрович, трудится в этой же школе. Он - коренной житель Борисоглеба, после обучения во Владимирском госуниверситете вернулся в родную альма-матер.- Это люди, которые полностью отдают себя детям, воспитательному процессу, - говорит Любовь Викторовна, - родители поддерживают и творчески направляют Софью, помогают ей и её сестре, ученице второго класса Елизавете, быть достойными гражданами своей малой родины. Это уникальная семья, взрослые и дети погружены в творческое образовательное пространство. Отсюда такие впечатляющие результаты. По итогам 9 классов Софья получила аттестат особого образца -с «отличием». И сейчас показывает блестящие успехи.Одни из самых любимых предметов у будущей выпускницы -история и обществознание. Её наставница, учитель Людмила Владимировна Лазарева, отмечает, насколько ответственно и вдумчиво подходит Софья к подготовке и уроков, и заданий по внеурочной деятельности.Она заметила её ещё в начальной школе. Активная и любознательная Соня с удовольствием включалась в интересные общественные проекты. К примеру, участвовала в конкурсе «Зеркало природы», с пятого класса постоянно входила в состав школьной команды, представлявшей учебное заведение на слёте музеев, конференции «Отечество», на исторических конкурсах, к примеру таких, как «Полководцы России».- Софья - наша гордость, - говорит Людмила Владимировна, - большая труженица. Помимо школьной программы изучает и выучивает большой пласт материалов для конкурсов и викторин, в которых успешно представляет школу в команде или в проектной деятельности. Такая ученица - мечта педагога, с ней приятно и интересно работать.Сама Софья вспоминает участие во внешкольных проектах с теплотой. К примеру, во время подготовки к конференции «Отечество» она вместе с родителями, близкими и наставником готовила исследовательскую работу по знакам отличия её прадедушки, участника Великой Отечественной войны Ивана Федоровича Жизнякова. Забегая вперед, скажем, что работа была признана лучшей в районе. Соня говорит, что помогал подготовить её отец - вместе отправляли запрос в архив, изучали семейные реликвии: фотографии, ордена, медали. По наградным листам восстанавливали боевой путь фронтовика. Так славная страница истории одной семьи стала частью легендарной хроники Великой Оте­чественной войны.Также Софья говорит, что её увлекает участие в ежегодном слёте школьных музеев. Его экспозицию используют для проведения уроков и дополнительных занятий по краеведению. Команда школы при подготовке к слёту углублённо изучает историю экспонатов, готовит презентацию. И каждый раз ребятам и педагогу удаётся находить «изюминку», успешно представлять родную школу на уровне района и области.«Точка роста»В большой вовлечённости учащихся в образовательный процесс, несомненно, велика заслуга педагогов. В Борис-Глебской школе учится 75 ребят. В классах - небольшое количество человек, поэтому учителя здесь работают на уроке с каждым. Любовь Волкова подчёркивает, что благодаря и этой особенности удаётся раскрывать способности каждого.- Наши педагоги работают на все уровни подготовленности учеников -и со «звёздочками», и с ребятами, которые учатся ровно. Для них каждый - личность, успешность которой мы пытаемся раскрыть. У нас есть классы-комплекты, в которых объединили ребят из разных параллелей. Учителя заточены, чтобы обучить каждого качественно, дать крепкую базу знаний, ориентированы на то, чтобы привить нашим детям интерес к учёбе, - говорит руководитель школы.В школе реализуют специальный многопрофильный проект «Точка роста». Здесь открыли площадки по экологии, химии, биологии, физике, робототехнике. Всех учеников вовлекли в работу площадок «Точки роста».К новому учебному году кабинеты, в которых отрабатывают эти программы, дооснастили. К примеру, в кабинете физики есть теперь комплексы цифровых лабораторий для опытов, в кабинете биологии - цифровой микроскоп. В каждом классе стоит мультимедийный комплекс, современные доски. В арсенале педагогов - ноутбуки, все они прошли курсовую подготовку на базе «ВИРО», получили теоретический и практический опыт работы с таким оборудованием.Любовь Викторовна говорит: за­ин­те­ре­со­ва­н­ность учите­лей, их же­ла­ние ра­бо­тать на результат позволяют детям яр­че рас­крыть спо­соб­нос­ти, глуб­же по­гру­зить­ся в об­ра­зо­ва­тель­ную среду. Здесь не просто дают знания, а учат детей мыслить.Есть единомышленникиСофья Жизнякова с благодарностью отзывается о своих наставниках. Ведь, к примеру, благодаря Людмиле Владимировне предмет обществознание стал её любимым наравне с историей. Педагог сумела неординарно и увлекательно познакомить ребят со своим предметом, увлечь его изучением.Что касается истории, то тут у Сони есть дома единомышленник - папа. Дмитрий Александрович признаётся, что со школьного возраста увлечён краеведением, исторической наукой, тем более что вокруг предостаточно достопримечательностей и объектов для изучения. И Соня также увлеклась историей.А помимо этого, занимается спортом, музыкой, постановками. Она выступала в местном клубе, участвовала в выступлениях на утренниках в детском саду, в школе. И в каждой ипостаси её поддерживают родители - люди активные, творческие, неравнодушные. Дети следуют их примеру - растут отзывчивыми, ответственными, креативными. Кстати, у Сони есть и ещё одно ответственное занятие - она проверяет уроки у младшей сестры, второклассницы Лизы. И при своей большой нагрузке успевает всё!Комфорт и душевностьВ этом году Борис-Глебской средней общеобразовательной школе исполняется 110 лет. Она открывалась как церковно-приходская школа при местном храме. С тех пор многое изменилось. У школы в советское время появилась пристройка, не так давно её газифицировали. Несмотря на солидный возраст, помещения и кабинеты отремонтировали и современно оснастили. Но самое главное, что каждое утро школа наполняется детскими голосами. Ребят встречают педагоги, которые любят свою работу. Атмосферу домашнего комфорта и душевности отношений здесь поддерживает руководитель Любовь Викторовна Волкова, отработавшая в сфере образования почти 30 лет. Именно такие школы напрочь опровергают тезис о том, что только столичные или городские учреждения образования могут готовить успешных выпускников. Софья Жизнякова и её наставники доказывают: «звёздочки» есть везде, главное их увидеть и вывести на небосклон.Материал подготовлен при содействии ООО «Борисоглебское».