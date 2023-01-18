Главные новости к этому часу: Губернатор в Судогде. - Помощь бойцам и строительство нового...

Главные новости к этому часу:Губернатор в Судогде.- Помощь бойцам и строительство нового участка М-12. Губернатор Александр Авдеев побывал в Судогодском районе.Подготовка к Крещению.- Навстречу Крещению. Сколько купелей оборудовано в регионе? И какие рекомендации дают специалисты?Дорогой памяти.- Байкер из Швейцарии путешествует по суворовским местам в нашем регионе? Как швейцарцы чтут память великого полководца на СВОЕЙ родине?