Около 10% опрошенных тратят на них от 6 до 30 тысяч рублей в месяц.

Жители Владимирской области стали тратить больше денег на фастфуд, алкоголь и сигареты. Сервис hh.ru провёл опрос среди населения на тему здорового образа жизни.Многие респонденты высказались, что ведут сидячий образ жизни, много времени уделяют компьютеру и соцсетям, курят, пьют и едят фаст-фуд. При этом у 23% людей выросли расходы на пагубные привычки. Около 10% опрошенных тратят на них от 6 до 30 тысяч рублей в месяц.При этом 56% жителей признают, что такой образ жизни нанёс вред их здоровью. Однако 29% человек пока не видят вреда для своего здоровья.