Крупная авария с участием двух большегрузов произошла в Гусь-Хрустальном. 17 января, около 8 часов утра столкнулись самосвал и фура. На этих кадрах видно, что кабина «Камаза» полностью смята,

Крупная авария с участием двух большегрузов произошла в Гусь-Хрустальном. 17 января, около 8 часов утра столкнулись самосвал и фура. На этих кадрах видно, что кабина «Камаза» полностью смята, стекло фуры разбито. ДТП было зафиксировано напротив дома №25 по улице Маяковского. Есть пострадавший. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГИБДД области Водитель автомобиля Камаз 1961 года рождения,