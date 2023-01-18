В городе Карабаново Александровского района возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которая издевалась над своим 5-летним сыном. Об этом рассказали в районном СМИ «Новый

В городе Карабаново Александровского района возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней женщины, которая издевалась над своим 5-летним сыном. Об этом рассказали в районном СМИ «Новый город Александров». В городской прокуратуре корреспондентам сообщили, что мать регулярно избивала малолетнего ребенка ремнем по спине, пояснице и лицу. Унижала его, грубо обращалась, не кормила и заставляла спать на полу.