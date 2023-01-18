Проведение проверки других больниц региона на предмет аналогичных нарушений продолжается.

В городе Кольчугино после проверки прокуратуры санитаркам, пожаловавшимся губернатору, выплатили зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.После в СМИ ведомство начало разбираться в скандальной истории. Женщина, позвонившая Александру Авдееву, оказалась трудоустроена в Кольчугинской ЦРБ уборщицей и на полставки санитаркой в акушерском отделении. Она честно отработала весь ноябрь, но получила за месяц 54 рубля 15 копеек.«Также на протяжении двух месяцев зарплата недоплачивалась ещё трём санитаркам», - уточнили в прокуратуре.Главному врачу больницы внесено представление с требованием перечислить деньги в полном объёме. На него также заведены административные дела, по которым руководителю грозит штраф до 40 тысяч рублей.«В результате медики получили выплаты за октябрь и ноябрь 2022 года. Проведение проверки других больниц региона на предмет аналогичных нарушений продолжается», - резюмировали в прокуратуре.