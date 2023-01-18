После вмешательства Кольчугинской межрайонный прокуратуры санитаркам местной райбольницы, одна из которых получила за месяц 54 рубля, выплатили зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе

После вмешательства Кольчугинской межрайонный прокуратуры санитаркам местной райбольницы, одна из которых получила за месяц 54 рубля, выплатили зарплату. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства. Ранее установлено, что женщина, обратившаяся на «прямую линию» губернатора с 2020 года работает уборщицей в ГБУЗ ВО «Кольчугинская центральная районная больница», а также на полставки подрабатывает санитаркой в акушерском