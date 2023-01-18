Течет речка, на берегу речки стоит деревня.
Старый дед сидит, наблюдает.
По дороге едет трактор, перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу и продолжает движение.
Едет грузовик, перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу и продолжает движение.
По дороге едет жигуленок, перед мостом тормозит, сворачивает направо, пересекает речку вброд, поворачивает налево на дорогу и продолжает движение.
По дороге несется Мерседес, не снижая скорости, влетает на мост, мост с грохотом рушится, Мерседес падает в речку.
Дед:
- Вот, развелось тут идиотов. Носятся. Даже моста не замечают.
еще анекдот!