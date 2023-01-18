В Муромском районе после прокурорской проверки ремонта на мосту через реку Илевна на дороге Лазарево-Иванько возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Как сообщает

В Муромском районе после прокурорской проверки ремонта на мосту через реку Илевна на дороге Лазарево-Иванько возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 25 мая между ГБУ «Владупрадор» и ООО «АКМАСТРОЙ» был заключен контракт на сумму в 50 млн рублей, по которому подрядчик должен был до 30 ноября провести ремонт