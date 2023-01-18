В Администрации Судогодского района назвали дату проведения конкурса на должность главы. Мероприятие состоится на следующей неделе 27 января. На конкурс заявились три кандидата: двое

В Администрации Судогодского района назвали дату проведения конкурса на должность главы. Мероприятие состоится на следующей неделе 27 января. На конкурс заявились три кандидата: двое жителей Владимира и врио главы администрации. На пост главы администрации Судогодского района претендуют: Зацепин Николай Владимирович, директор Автономной некоммерческой организации «Служба мониторинга по Владимирской области»; Сафонов Валерий Владимирович, ВрИО главы администрации