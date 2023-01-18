Съезд планируется возвести на 140 км автобана на пересечении с дорогой «Судогда – Красное Эхо – Побойки».

В Судогодском районе на трассе М-12 построят дополнительную транспортную развязку. Об этом стало известно во время поездки губернатора в муниципалитет.Съезд планируется возвести на 140 км автобана на пересечении с дорогой «Судогда – Красное Эхо – Побойки».Предполагается, что после строительства развязки улучшится логистика Судогодского и Гусь-Хрустального районов. Машинам не придется ездить в сторону Бараков или Мурома. Появится возможность сразу выехать на магистраль. Следовательно, доставка товаров и перевозка людей станет гораздо удобнее.Добавим, что весь участок от Москвы до Мурома должны сдать к сентябрю.